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مصرع شخصين وإصابة 11 فى حادث مروع بالشرقية

قضايا وحوادث

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أحمد الشربينى

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لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب 11 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" بلبيس- القاهرة الصحراوى"، دائرة مركز بلبيس، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى  بلبيس العام وإخطار النيابة العامة.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث بطريق" بلبيس- القاهرة الصحراوي".

وتبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد من الركاب، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة من الأمام، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 11.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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