» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني

13 يناير 2019 - 10:30 ص

توفي محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية بالجيش اليمني، إثر إصابته بهجوم شنه "الحوثيون" بواسطة طائرة من دون طيار، بمحافظة لحج الخميس الماضي.

وتسبب الهجوم في مقتل 6 جنود وإصابة 4 من القيادات العسكرية، بينهم رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.

وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس إن طماح خضع لعدة عمليات جراحية في مستشفى في عدن لكنه توفي صباح الأحد.

وأعلن مسئول يمني لوكالة فرانس برس أنه تم نقل التركي والزنداني إلى السعودية لتلقي العلاج.

وبعد الهجوم، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه إزاء الهجوم بواسطة طائرة من دون طيار، الذي جاء في توقيت كان يأمل فيه تحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أنه "يحث كل أطراف الصراع على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".

وناشد غريفيث "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية ".

وقاعدة العند هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وسيطر عليها المتمردون الحوثيون خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015 لبعض الوقت، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.