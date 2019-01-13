"زايد" تكلف 3 وكلاء جدد بمديريات الصحة

متابعات حنان حمدتو
قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجديد تكليف 3 وكلاء للوزارة بمحافظات الفيوم وأسوان والأقصر.
ونص القرار الذي حمل رقم 14 لسنة 2019 بالأمس على تجديد تكليف الدكتور إيهاب عماد حنفي، الطبيب بالدرجة الثانية بمديرية الشؤون الصحية بأسوان للقيام بأعمال مدير المديرية.
وكذلك الدكتور السيد أحمد عبدالجواد الطبيب بالدرجة الأولى بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، بالاضافة الى تجديد تكليف الدكتورة آمال محمد هاشم، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، وذلك وفقا لما جاء بـ "مصراوى".
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