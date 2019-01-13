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خالد يوسف يواصل إنكار زواجه من الخطيب: "مؤامرة"

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زوجتة

وجه المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف، رسالة إلى زوجته شاليمار شربتلي، بشأن وقوفها بجواره في محنته التي يتعرض لها حاليًا "حسب قوله".

وقال في تغريدة نشرها علي صفحته الخاصة "فيس بوك": "لم أتحدث ولم أنشر يومًا ما يخص شئوني الخاصة مطلقًا ولكني مدفوعًا بالوفاء لابد أن أعبر علانية عن امتناني لهذه السيدة التي أحببتها وتزوجتها ومنها رزقنا بطفلة أدعو ربي أن يبارك فيها أتحدث عن شاليمار شربتلي".

وعن سبب إرسال تلك الرسالة لزوجته قال: "سبب الامتنان أن هذه السيدة العظيمة ما أن تعرضت لمحنة أو تحدٍ أو أي أمر نتعرض له بحكم تصاريف القدر إلا ووجدتها في ظهري خير معين وأكبر مساند وكانت دائمًا لي الحبيبة والزوجة والصديقة والأخت بل والأم في أحيان ولم تُمكن أي مكائد من النيل من علاقتنا الزوجية".

وتابع: "أدامها الله لي ولأبنتنا وسأدافع عن صون هذه العلاقة وذلك البيت بكل السبل وسأجعل الجميع يضع يده في يوم قريب علي كل تفاصيل وخيوط المؤامرة علي بسبب مواقفي التي دفعت ضرائبها ويصرون أن ادفع المزيد كل يوم".

وقد تفاعل رواد "فيس بوك"، علي تغريدة "يوسف" حيث قال حسن الطيب: "أنت رجل محترم وتزيد احترام بالبوست الجميل لرد الجميل وراء كل عظيم زوجة مثل زوجتك أطال الله فى عمركم ونجاح دائم".

وأضاف أخر مداعبًا: "وقعت واقف يا خلود ست بهذه المواصفات كنز منحه من الله أنت تستأهل كل خير وربنا يسترها علينا جميعا ويحفظ بلدنا من عبث العابثين واستهتار المستهترين".

في الوقت الذي قال فيه متابع يدعي مصطفى حامد: "ضريبة العمل السياسى يا خالد وأنت بتكبر وكل ما تكبر كل ما ضريبتك تزيد  ملعون أبو السياسة".

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