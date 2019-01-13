رؤية النبي سليمان فى المنام علو شأن وعلم وفقه

13 يناير 2019 - 10:23 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت سيدنا سليمان عليه السلام، وقلت له أريد مثل ما عندك فقال لي أبشرى خيراً. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤية سيدنا سليمان عليه السلام علو شأن لك وزيادة رزق وعلم وفقه، وسعي فى حل مشاكل الناس، وطواعية الناس لك، وقضاء أمر، وكثرة سفر، وتعلم اللغات، وربما دل على السلامة من أمر لاشتقاق الإسم، ويدل أيضًا على الشفاء من مرض وحسن الخاتمة. وكونك قلت لسيدنا سليمان أريد مثل ما عندك فهى ليست خاصة بسيدنا سليمان ولكن قد تكون محبة بينك وبين أناس ذوى مكانة وتتمنى لنفسك ما فضلهم الله به عليك، وكون سيدنا سليمان عليه السلام يقول لك أبشرى فهذه على حقيقتها فهى بشرى لك بالخير، والرزق، والفرحة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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