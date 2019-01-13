لجنة من الاتحاد الأوروبى لمشاركة مصر النهوض بالتعليم

13 يناير 2019 - 10:22 ص

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه من الضرورى تكثيف الاجتماعات والزيارات بالجامعات المصرية لشرح مشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بإجراء استبيان للتعرف على المستفيدين من مشروعات البرنامج بمختلف الجامعات المصرية لزيادة عدد المستفيدين سواء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف عبد الغفار خلال ترؤسه اجتماع لجنة خبراء تطوير التعليم العالي في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بالأمس السبت أن التواصل مع لجان القطاع والبالغ عددها 24 لجنة سيزيد من الاستفادة من خبرائها، وكذلك الإدارة العامة للبعثات بالوزارة للتسويق لمشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات البرنامج بما يساهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.

ونوه وزير التعلبم العالى بالاستفادة من مشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات منها التنقل الأكاديمي الدولي المعتمد الذي يتيح التنقل على المدى القصير إلى أوروبا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، وتطوير المناهج بجميع التخصصات لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وبناء القدرات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم أنشطة برنامج الاتحاد الأوربي لدعم التعليم العالي في مصر “ايراسموس” خلال العام الماضي 2018، والتي تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الجامعات المصرية، وعقد 10 اجتماعات دورية لتعريف الجامعات بمشروعات البرنامج.