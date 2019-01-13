شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

13 يناير 2019 - 10:20 ص

وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية اتفاقية مع شركة المقاولات الصينية لبناء مولد التوربينات بسد النهضة.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، بالإضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بتكلفة 77.9 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».

وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا.

وكانت شركة الكهرباء الإثيوبية وقعت مطلع يناير الجاري، اتفاقية مع شركة «جي إي هيدرو فرانس» الفرنسية، المتخصصة في الأنظمة الهيدروليكية، لإنجاز بناء سد النهضة، ونصت الاتفاقية على أن الشركة الفرنسية مهمتها تركيب التوربينين تم استيرادهما مطلع العام الماضي لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت منتصف ديسمبر 2018، أن اكتمال العمل في بناء سد النهضة سينتهي بحلول عام 2022، حيث أكد المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، أن اكتمال العمل في سد النهضة سيتم بعد 4 سنوات، أي بحلول عام 2022 بعد أن كان مخطط الانتهاء منه في يونيو 2017، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخسر 800 مليون دولار سنوياً بسبب التأخر في بناء المشروع.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، صرح في أغسطس الماضي، بأن شركة المعادن الهندسية «ميتيك» المقاول الرئيسي والتابعة للجيش الإثيوبي مسئولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، وعلى إثر تلك التصريحات تم إحالة 27 جنرالا أمنيا وعسكريا على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.