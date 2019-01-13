امتحان أولى ثانوى بـ"الأوبن بوك" لأول مرة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الطلاب

طارق شوقى

وزارة التبربية والتعليم

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات التجريبية الأولى للثانوية بنظام التقويم التراكمي، بالكتاب للمرة الأولى في مصر، اليوم الأحد.

 ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الاختبار التدريبي في مادة اللغة العربية على منهج الفصل الدراسي الأول.

 وسمح للطلاب بدخول اللجان بالكتب المدرسية فقط خلال امتحانات المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع، بعد أن روعي ذلك خلال وضع الامتحان من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ووزعت الإدارات التعليمية كراسات الامتحانات التي طبعتها بنظام البوكليت، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، على المدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

 وضع الامتحان المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الذي راعى في نظام التقويم الجديد قياس معدل الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وليس الحفظ، كما هو معتاد، من خلال أسئلة موضوعية واختياري من متعدد.

 وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، أن فكرة الكتاب المفتوح أن الطالب لا يرهق نفسه بحفظ معادلات رياضية صماء، أو مسميات متعددة، ولكن عليه أن يتأكد من الفهم العميق للمواضيع، فالأسئلة تركز على قياس الفهم ولن تكون إجابتها في الكتاب مباشرةً.

 من المقرر أن تجرى عملية التصحيح للامتحانات التجريبية داخل المدرسة من دون احتساب الدرجات في المجموع المؤهل للالتحاق بالصف الثاني الثانوي، أي من دون التقيد بنجاح ورسوب، باعتبارها امتحانات تدريبية للطلاب على النظام الجديد.

 وبحسب نظام التقويم الجديد، يؤدي طلاب الثانوية 12 امتحانًا على مدار ثلاث سنوات، بواقع أربعة امتحانات كل عام مقسمين على النحو الآتي: امتحانان في كل فصل دراسي، على أن يحتسب الدرجات الأعلى من بينهما لتضاف لمجموع الثانوية.

 ويحتسب المجموع المؤهل للقبول بالجامعات والمعاهد بجمع درجات السنوات الثلاث وقسمتها على ثلاثة، وتحتسب درجات العام الدراسي الواحد من خلال جمع درجات الامتحانين الأعلى في كل تيرم وقسمتها على 2.

 ويستثنى من نظام التقويم التراكمي الجديد درجات الصف الأول الثانوي، باعتبارها سنة تجريبية لا تضاف إلى المجموع المؤهل للقبول بالجامعات.


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