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الطلاب

طارق شوقى

وزارة التبربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، أنه للمرة الأولى سيتم اليوم تطبيق نظام الكتاب المفتوح فى الامتحانات، مشيرًا إلى أن التغيير الرئيسى فى منظومة التعليم ليس فى بنك المعرفة أو التابلت أو غيره، ولكن في ثقافة ورؤية التعليم وهو الأمر الذي سيتضح.

وأضاف شوقى مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية on e بالأمس أن الدراجات تأتى عقب التعلم وليس العكس، مشيرًا إلى أن التغيير المحور سيكون فى طبيعة الأسئلة غدًا كونها ستكون على الورق كما كانت فى السابق، وتابع: "نعمل على تخليص الطلاب من كابوس الثانوية العامة.. غدًا تدريب وليس امتحانًا".

 وتابع  وزير التربية والتعليم قائلاً: "بص حضرتك هى نوع من الولادة المتعثرة.. وعلشان كدا أنا بقول تغيير فى ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم الحقيقى وهذا هو الهدف الرئيسى من التغيير".

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