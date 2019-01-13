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المالية تنهى النزاع بين الجمارك و"مرسيدس"

مال وأعمال

المالية
المالية

أمينة عبد العال

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أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء قرارًا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتي تخص الشركة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات (مرسيدس) على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذي يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمارات وتأكيدًا لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كل المجالات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد ممثل الشركة على حرصها على الاستمرار في ضخ استثمارات داخل مصر وخلق المزيد من فرص العمل.


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