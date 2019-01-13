كاتب كويتي : حان الأوان للتطبيع مع إسرائيل

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إسرائيل

التطبيع

السعيد

الفضالة

قال الكاتب الكويتي علي الفضالة إنه يؤيد دعوات الكاتبة الكويتية فجر السعيد بالتطبيع مع إسرائيل.

وكتب الفضالة على حسابه في "تويتر": "إسرائيل دولة معترف بها لدى الأمم المتحدة.. ما قالته الأخت فجر السعيد بأن يعم السلام مع إسرائيل أصبح واقعًا".

وأضاف: " وأنا أؤيد الأخت فجر بأنه حان الوقت للتطبيع مع إسرائيل.. إسرائيل دوله متقدمة وإن تم السلام معها فسوف تجّر العالم العربي إلى التقدم.. إسرائيل دولة متقدمة بأمور كثيرة لنستفد منها".

وتسببت تدوينة الفضالة في ردود فعل واسعة، حيث علق أحد رواد تويتر قائلاً: "أكل تراب أنت وصاحبتك.. تسويقكم الرخيص للكيان اللقيط يجعلكما في مستوى خسته وحقارته.. عليكم لعنات الله والملائكة والنَّاس أجمعين يا حثالة الأعراب وسفلتهم".

وكتب حساب أحمد الخالدي: "أخ علي.. لا تقولي، دولة معترف بها لدى الأمم المتحدة.. إحنا ناس نمثل أنفسنا ونمثل عاداتنا وتقاليدنا إحنا مسلمين إلى الآن لم تمت النخوة والمروءة والشجاعة فينا.. لا تمشي مع التيار غير الصحيح".

تحت بند "المصاالح المشتركة"..لا مصلحة ولا شراكة ولا سلام.. إلا يطلعون من فلسطين".

وجاء رد الفضالة: "أخي الكريم تعرف إن الفلسطينيين وقفوا ضدك أثناء الغزو وكذلك كل متجبر ودكتاتور يدافع عن القضية الفلسطينية واحد قتل شعبه واحد دمر بلده واحد يهددك.. والفلسطينيين أنعم عليها من فلوس الخليج وعيالهم عايشيين برة منعمين بأموالك ماذا فعلوا للقضية".

يأتي هذا عقب دعوات متتالية من الكاتبة الكويتية فجر السعيد، والتى تطالب بالتطبيع مع إسرائيل قائلة: "أنا من الناس اللي ينادون بالسلام ومقتنعة قناعة تامة بأن الربط الاقتصادي ممكن يحقق سلام مشترك".

وأشارت إلى أنه بمقاطعتنا لإسرائيل ابتعدنا عن أهلنا الفلسطينيين بالداخل تركناهم وحيدين يواجهون الاحتلال، مضيفة أنه لو كانت لنا استثمارات عربية داخل إسرائيل لاستطعنا حماية إخوانا الفلسطينيين في الداخل من كل ما يتعرضوا له الآن.

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