» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

13 يناير 2019 - 10:03 ص

علقت الفنانة سما المصري على صورة الإعلامية ياسمين الخطيب في أحضان المخرج خالد يوسف التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت جدلاً واسعًا بين النشطاء.

وقامت "المصري" بنشر الصورة المتداولة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "صورة بعنوان عندما يلتقي الجمال والبرلمان.. وكان كتاب "ولاد المرة" هو أجمد كتابات الست دي".

وأضافت: "صدقوني حاولت أصفي النية بس مالقتش مصفى مقاس البرجين دول عندي في البيت.. مصر كلها بقت أبراج ياجدعان.. الولية دي شتمتني قبل كده وأنا مش عارفاها مين دلوقتي بس عرفتها وجه الوقت اللي أرد لها الجميل".

وأضافت: "الشتاء صعب برضه وعايز حضن.. ماتظلموش الست دي بتدفي من السقعة".

توعد المخرج والنائب البرلماني السابق خالد يوسف، بكشف خيوط المؤامرة التي تعرض لها، موجهًا حديثه إلى أشخاص لم يذكرهم في حديثه، والذي جاء بعد ساعات من إعلان الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، زواجها منه، بعد انتشار صورتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.