تصريحات محافظ سوهاج عن تمثال المسامير تضع "الآثار" في مأزق

13 يناير 2019 - 10:01 ص

رد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، على الصورة المتداولة لتمثال أثري في متحف سوهاج القومي مثبتة بـ"مسامير"، قائلاً إنه لا يستطيع أن يبدي رأيه الشخصي في ما إذا كانت هذه القطعة أثرية أم لا.

وأوضح "الأنصاري"، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يعلم أن القطع الموجودة في المتحف "Copy " من الآثار، وكون هذه القطعة من القطع الأثرية الأصلية أم المنسوخة فهو لا يستطيع البت في ذلك.

وأشار إلى أن طريقة تثبيت القطعة بعين أي شخص غير خبير فهي ليست الطريقة المثلى، معقبًا: "أنا اتضايقت من الشكل ده زي الناس اللي علقت على فيس بوك، وهناك إجراء سيتم خلال الأيام المقبلة".

وعن عدم تعليق وزارة الآثار، أكد المحافظ أنه يتابع معهم وأنه يأخذون إجراءات رسمية بدءًا من الصباح، مشيرًا إلى أن الصورة وصلته بعد وقت العمل الرسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن المتحف يعمل بطريقة جيدة، ويتبع هيئة الآثار، وهي المسئولة عن طريقة العرض، ولكن سيتم عمل مراجعة لهذا الأمر، موضحا أنه كان في زيارة للمتحف منذ عدة أيام ولكنه لم يلحظ هذه "اللقطة القوية"، مشددًا على أنه سيكون هناك حل لذلك.