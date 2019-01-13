بروتوكول تعاون بين البحث العلمي ووزارة التخطيط

13 يناير 2019 - 10:00 ص

توقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف المساهمة في إنشاء حوالي 24 شركة على الأقل في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

وستقوم بالتنفيذ جامعة الإسكندرية، والجهة المحتضنة هي جامعة عين شمس، وسيتم توقيع البروتوكول بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدا بقاعة مجلس الأكاديمية تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد الوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عصام أحمد الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة احمد خليل، مدير مشروع رواد 2030.

وتكمن أهمية هذا التعاون في زيادة الطلب علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي أصبح من الأولويات أن تقوم الدولة بتشجيع العديد من الشركات الناشئة على البدء في الاستثمار في هذا المجال ومن خلال قيام حاضنة للأعمال متخصصة في هذا المجال ويكون من أهدافها الرئيسية احتضان مجموعة من الشركات يمكن لبعضها الاستمرار في السوق وتقديم حلول عملية للعديد من المشاكل الحالية والتي لن يمكن حلها سوى من خلال هذا التعاون.