"نافعة" يوجه سؤالاً لـ"عمرو موسى" حول الدستور

13 يناير 2019 - 09:59 ص

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة إلى عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس لجنة دستور 2014، بشأن صمته أمام حملات تغيير الدستور.

وقال في تغريدة له على حسابه بـ"تويتر": "هل لا تزال "جمعية حماية الدستور" التي يرأسها عمرو موسى قائمة؟ ولماذا لم نسمع لها أو لرئيسها صوتًا رغم الصخب الدائر في مصر هذه الأيام حول تعديل الدستور؟ لعل المانع خير إن شاء الله".

وكانت أصوات قد نادت بتغيير مواد بالدستور، وكان علي رأسها الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار، والذي طالب بتغيير بعض مواد الدستور.