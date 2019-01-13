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وصفتها بـ"الكنز المعلوماتي"..

"حماس" تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

الحياة السياسية

حماس تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة
حماس تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

عبد القادر وحيد- متابعات

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وصفتها بـ"الكنز المعلوماتي".. قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها سيطرت على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على «أسرار كبيرة» خلال عملية تسلل القوة الإسرائيلية لقطاع غزة، في 11 نوفمبر الماضي.

وأكد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، أننا سيطرنا على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة ظن العدو أنها قد تبخرت باستهدافه مركبات ومعدات القوة التي اقتحمت خان يونس.

وأضاف أنه يجب على العدو وأجهزته الأمنية أن تقلق كثيرًا؛ كون أن الكنز المعلوماتي الذي تحصلنا عليه سيعطينا ميزة إستراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال.

وأشار إلى أن القوة الصهيونية كانت تضم 15 جنديًا مقسمين على مجموعتين؛ تنفيذ وتأمين، وتسللت من منطقة وعرة عبر السياج الفاصل، منوهًا بأن التحقيقات كشفت خيوط العملية وهوية أفراد القوة الخاصة التي قامت بأدوار استخباراتية وتدميرية في غزة وفي بعض الدول العربية.

كما كشفت التحقيقات عن أن القوة الإسرائيلية تلقّت تدريبات عملية وفنية على العملية بين شهري يناير وأكتوبر 2018.

كما أوضح  المتحدث باسم القسام أن «العملية بدأت قبل التنفيذ بعدة أشهر من خلال إدخال المعدات الفنية واللوجستية لها تهريبًا على مراحل مختلفة عبر المعابر المؤدية إلى القطاع، وخاصة معبر كرم أبو سالم (جنوب) المخصص للبضائع والاحتياجات الإنسانية، وتم تخزين المعدات في بعض الأماكن التي نتحفظ عن ذكرها لدواع أمنية.

وأضاف أن القوة الإسرائيلية كانت أعدت كل الوثائق اللازمة للتمويه والغطاء لتنفيذ مهمتها؛ فزورت بطاقات شخصية باسم عائلات حقيقية في غزة، واستخدمت مركبتين بأوراق مزورة، وزورت أوراقًا لجمعية خيرية استخدمتها كغطاء لعملها.

وأشار أبو عبيدة إلى أن إحدى الضابطات المشاركات في العملية كانت دخلت القطاع سابقًا تحت غطاء مؤسسة دولية تعمل في غزة، معتبرًا أن إفشال هذه العملية «يثبت صوابية مراهنة المقاومة على حاضنتها الشعبية ومراكمتها للقوة وإعدادها المتواصل على كافة الصعد الأمنية والاستخبارية.

 

واختتم حديثه قائلاً: «في إطار هذه الحرب الدائرة بيننا وبين العدو  فإننا نعطي الفرصة لكل العملاء الذين سقطوا في وحل العمالة ونقول لهم إن التوبة ما زالت قائمة، وأن أي عميل يساهم في استدراج قوة صهيونية خاصة أو ضباط شاباك فإن المقاومة تتعهد بالعفو عنه ومكافأته بمبلغ مليون دولار».

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