  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
يوسف

خالد يوسف يواصل إنكار زواجه من الخطيب: "مؤامرة"

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

الزمالك

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك واتحاد طنجة

كاتب كويتي : حان الأوان للتطبيع مع إسرائيل

كاتب كويتي: حان الأوان للتطبيع مع إسرائيل

حماس تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

"حماس" تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

إعلامي تونسي للسودانيين: الثورات ضيّعت الدين

إعلامي تونسي للسودانيين: الثورات ضيّعت الدين

السيدة المتوفاة من البرد في الغربية

شاهد.. مفاجأة مدوية بواقعة السيدة المتوفاة من البرد

"الدولار" يسجل 18 جنيها بالبنوك

البنوك الأعلى والأقل سعراً للدولار

بالصور..

"مستقبل وطن" بالصف ينظم حملات للنظافة وتمهيد الطرق ورفع أكوام القمامة

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن: مصر بلد الأمن وباتحاد أبنائها قادرة على قهر الإرهابيين

#

مستقبل وطن يقنن أوضاع 1000 محل بالصف ويوقف قرار إغلاقها

#

«مستقبل وطن» يصدر قرارًا بتعيين «قنطوش» أمينًا عامًا مساعدًا للحزب

#

"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية بالقاهرة الجديدة

نظم حزب مستقبل وطن بالصف جنوب الجيزة برئاسة محمود سليم شورى، حملة نظافة شاملة تجوب القرى بمشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب وأمانات القرى.

وقد بدأت الحملة بقرى الجزيرة الشقراء ونزلة سلام وعزب أبو شوق والمفتى وسليم والإصلاح، وقد شارك فيها المستشار أحمد شوق أمين مساعد الحزب بالصف، أعضاء أمانة نزلة الجزيرة الشقراء وهم محمود كفافى سلام، سيد محمود النحاس، محمد البنودى، إبراهيم جنيدى، إبراهيم سعيد سلام، على طعيمة، نادر عطية، محمد إبراهيم النحاس، المستشار محمد شراقة.

وقد قامت الحملة بتمهيد الطريق ومسحه من أية مطبات وعوائق تعوق المارة، كما قامت برفع المخلفات فى قلابات ونقلها لأماكن مخصصة بها تابعة للوحدة المحلية إضافة إلى تنظيف الطرق ورفع أكوام القمامة .

وأكد المستشار أحمد شوق، أن الحملة تأتي فى إطار المشاركة المجتمعية التى ينظمها الحزب بالصف إيمانًا بدور الحزب فى التعاون لحل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث.

تقييم الموضوع:
بالصور..مستقبل وطن بالجيزة ينظم حملة نظافة للطرق ورفع أكوام القمامة بالصور..مستقبل وطن بالجيزة ينظم حملة نظافة للطرق ورفع أكوام القمامة بالصور..مستقبل وطن بالجيزة ينظم حملة نظافة للطرق ورفع أكوام القمامة بالصور..مستقبل وطن بالجيزة ينظم حملة نظافة للطرق ورفع أكوام القمامة بالصور..مستقبل وطن بالجيزة ينظم حملة نظافة للطرق ورفع أكوام القمامة بالصور..مستقبل وطن بالجيزة ينظم حملة نظافة للطرق ورفع أكوام القمامة


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب
» الزمالك يسعى لعبور اتحاد طنجة
» نبوءة فنان شهير عن الأهلي تثبت صحتها .. هذا ما قاله
» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس
» حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي
» إهانة عنصرية لعائلة مسلمة أثناء زيارة مولودهم بمستشفى: شكلكم مرعب
» 6 أشهر مع الشغل لمتهم بممارسة الشذوذ مع زوجته
» تعرف على النهاية السوداء للشقيقين الذين حاولا اغتصاب طفلة
» هذا ما قاله طبيب الأهلي عن إصابة مروان محسن وهشام محمد
» مفاجاة صادمة بشأن إمكانية استيراد الأفراد للسيارات

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان