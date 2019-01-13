"مستقبل وطن" بالصف ينظم حملات للنظافة وتمهيد الطرق ورفع أكوام القمامة

13 يناير 2019 - 09:47 ص

نظم حزب مستقبل وطن بالصف جنوب الجيزة برئاسة محمود سليم شورى، حملة نظافة شاملة تجوب القرى بمشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب وأمانات القرى.

وقد بدأت الحملة بقرى الجزيرة الشقراء ونزلة سلام وعزب أبو شوق والمفتى وسليم والإصلاح، وقد شارك فيها المستشار أحمد شوق أمين مساعد الحزب بالصف، أعضاء أمانة نزلة الجزيرة الشقراء وهم محمود كفافى سلام، سيد محمود النحاس، محمد البنودى، إبراهيم جنيدى، إبراهيم سعيد سلام، على طعيمة، نادر عطية، محمد إبراهيم النحاس، المستشار محمد شراقة.

وقد قامت الحملة بتمهيد الطريق ومسحه من أية مطبات وعوائق تعوق المارة، كما قامت برفع المخلفات فى قلابات ونقلها لأماكن مخصصة بها تابعة للوحدة المحلية إضافة إلى تنظيف الطرق ورفع أكوام القمامة .

وأكد المستشار أحمد شوق، أن الحملة تأتي فى إطار المشاركة المجتمعية التى ينظمها الحزب بالصف إيمانًا بدور الحزب فى التعاون لحل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث.