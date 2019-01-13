"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

13 يناير 2019 - 09:28 ص

سجل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي هدف اللقاء الوحيد في مباراة فريقه مع نظيره برايتون ليلة أمس، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأحرز هدف اللقاء الفرعون المصري، ليرفع رصيده إلى 46 هدفًا خلال مسيرته مع ليفربول، في مسابقة البريميرليج.

وبهذا الهدف تخطى صلاح عدد أهداف أسطورة ليفربول آيان راش صاحب الـ 45 هدفًا، ويصبح الفرعون المصري في المركز الثامن على لائحة الهدافين التاريخيين للريدز بالبريميرليج، وفقًا لما ذكره موقع بليتشر ريبورت.

ويتبقى لمحمد صلاح تسجيل 5 أهداف، ليرتقي إلى المركز السابع، المسجل باسم ديرك كويت، بينما يأتي في الصدارة، روبي فولر برصيد 128 هدفًا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي ليفربول إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.