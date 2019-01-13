شاهد.. مفاجأة مدوية بواقعة السيدة المتوفاة من البرد

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عرضت الإعلامية إيمان الحصري، قصة وفاة سيدة مسنة بعد أن حاولت يوم الخميس الماضي، الوصول إلى أي مسئول بحي أول المحلة لعرض مشكلة أو طلب مساعدة، ولكن لم يستمع لها أحد، حتى توفيت أمام أبواب الحي.

من جانبه قال الشيخ حسين عبده، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، وهو أحد أقارب السيدة المتوفاة، إن الراحلة عمرها 53 سنة، وهي أخت زوجته وتعيش معهم منذ عام 2002، وكانت قبلها في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لمدة 14 سنة.

وأضاف "عبده" أنها كانت تعاني من قرحة في المعدة، وذهبوا بها إلى مستشفى طنطا في 2012، فحولوها على مستشفى العباسية، ولكنهم رفضوا استقبالها، لدرجة أن زوجته قبلت يديهم لكي يقبلوها ورفضوا.

وأشار إلى أنها كانت "تنزل تقعد في الشارع"، ولم يكن يريد أن يقيدها مكان ما لأن هذا "حرام شرعًا"، وفي الليلة التي توفيت فيها، جاء له أمين شرطة وأخبره أنها توفيت. ولفت إلى أنها "كان عندها تخلف عقلي"، نافيًا أن تكون قد توفيت "من البرد"، وكانت تعاني من القرحة وتوفيت بسببها لأنها كانت تتقيأ من فمها وأنفها.

وعن عدم علاجها، قال "عبده": "أنا دخلي محدود، وباخد معاش 900 جنيه، أنا مقيم شعائر في مسجد أهالي، وعلى المعاش، وعندي 70 سنة".

يُذكر أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية كان قد نفى ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعى من استنجاد سيدة بالمسئولين بحى أول المحلة قبل وفاتها، موضحًا أن السيدة تدعى منى الششتاوى، ولفظت أنفاسها على رصيف أحد الكافيهات المقابلة للحى، نتيجة إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وشدد "السعيد" على أن هذه السيدة لم تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الحى، ولم تطلب من المسئولين أى مساعدة نهائيا، نافيا ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعى من أن السيدة طلبت المساعدة من المسئولين بالحى.

وأعلن محافظ الغربية، تخصيص رقمين للاتصال والتواصل عبر "واتس آب" وهما01010101806 - 01221395404، للإبلاغ عن الحالات الإنسانية التى تحتاج إلى تدخل أو مساعدات، لافتا إلى أن هناك وحدة للتدخل السريع تتبع مديرية التضامن الاجتماعى مكلفة بالتعامل مع هذه الحالات وتوفير مأوى لهم.



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