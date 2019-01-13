» الزمالك يسعى لعبور اتحاد طنجة

13 يناير 2019 - 09:21 ص

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره اتحاد طنجة المغربى، فى الخامسة مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة فى ذهاب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى "جروس" مدرب الزمالك، لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة العودة والتأهل إلى مرحلة المجموعات من أجل المنافسة على اللقب القارى الذى لم يسبق أن فاز به الفريق من قبل، خاصة أن إدارة النادى خصصت مكافأة فورية لتحقيق الفوز فى المغرب قبل خوض مواجهة العودة فى برج العرب.



ويستغل الزمالك الحالة الفنية المرتفعة للاعبيه بعدما استطاعوا تحقيق 9 انتصارات متتالية بمسابقة الدورى.