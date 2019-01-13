البنوك الأعلى والأقل سعراً للدولار

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الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 يناير.

وبلغ أقل سعر للدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر مسجلًا نحو 17.89 جنيه للبيع، و17.79 جنيه للشراء.

وسجل أعلى سعر للدولار فى بنك كريدى إجريكول مسجلا نحو 17.99 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى كل من بنك مصر إيران، والبنك الأهلى الكويتى ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع، و17.90 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى نحو 17.97 جنيه للبيع، و17.89 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى كل من بنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، والبنك التجارى الدولى، وبنك عودة، وبنك البركة نحو 17.96 للبيع، و17.89 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 17.96 جنيه للبيع، و17.87 جنيه للشراء.


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