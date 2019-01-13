» نبوءة فنان شهير عن الأهلي تثبت صحتها .. هذا ما قاله

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الحلفاوي
الحلفاوي

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الاهلى

فيتا كلوب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة كتبها الفنان الكبير نبيل الحلفاوي أثناء مباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس ، حملت نبوءة أثبتت صحتها.

وقال "الحلفاوي" أثناء سير المباراة : "الأهلي شكله حلو.. سيطر وعمل كل حاجة إلا أهم حاجة. الماتش فعلا محتاج ناصر ماهر. مروان مختفي. هاني يؤكد نفسه في كل مباراة. حسين ما زال به بعض حياء الوافد الجديد. لم يتحرر منه إلا مرة واحة فذكرنا بتريكة. لو نزل ناصر سنفوز بفارق هدفين على الأقل بإذن الله".

وبالفعل بعدها بدقائق نزل ناصر ماهر وسجل هدفا ثم تبعه علي معلول بهدف آخر من ضربة جزاء.

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