» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس

13 يناير 2019 - 08:50 ص

علق إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - على عدم ظهور نجم الأهلي الجديد حسين الشحات بمستوى متميز في المباراة التي جمعت الأحمر أمس بفريق فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال "سعيد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "يبدو أن الـ 5000000$ عاملين بلبلة في الفريق .. محدش بيباصي لحسين الشحات خالص ولا كأنهم شايفينه في الملعب".



وفاز الأهلي على فريق فيتا كلوب بهدفين مقابل لا شيء ، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول.



