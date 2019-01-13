» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس

أحمد عادل شعبان
علق إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - على عدم ظهور نجم الأهلي الجديد حسين الشحات بمستوى متميز في المباراة التي جمعت الأحمر أمس بفريق فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال "سعيد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "يبدو أن الـ 5000000$ عاملين بلبلة في الفريق .. محدش بيباصي لحسين الشحات خالص ولا كأنهم شايفينه في الملعب".
وفاز الأهلي على فريق فيتا كلوب بهدفين مقابل لا شيء ، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول.
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