» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس

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الاهلى

على معلول

فيتا كلوب

علق إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - على عدم ظهور نجم الأهلي الجديد حسين الشحات بمستوى متميز في المباراة التي جمعت الأحمر أمس بفريق فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال "سعيد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "يبدو أن الـ 5000000$ عاملين بلبلة في الفريق  .. محدش بيباصي لحسين الشحات خالص ولا كأنهم شايفينه في الملعب".

وفاز الأهلي على فريق فيتا كلوب بهدفين مقابل لا شيء ، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول.

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