» حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي

13 يناير 2019 - 08:42 ص

نفى الفنان أشرف عبد الباقي ما تم تداوله من أخبار بخصوص وفاته ، مؤكدًا أن مطلق هذه الشائعة شخص سخيف.



قال أشرف عبد الباقي في تصريحات صحفية "فوجئت بانتشار خبر وفاتي، وبكم مكالمات هائلة من أصدقائي وعائلتي بعد انتشار هذه الشائعة السخيفة، للاطمئنان على صحتي وبيان حقيقة الأمر" حسب موقع "في الفن".



وتابع: "مطلق هذه الشائعة شخص مريض وسخيف، فما الذي يستفيده من وراء هذه الأكاذيب! والخطأ يعود أيضا على الذين نشروا الاخبار دون أن يكلفوا أنفسهم بالتأكد من الأمر".



وأكد أشرف عبد الباقي خلال حديثه ساخرا: "كنت ادخل على الصفحات التي تنشر اخبار وفاتي وأقدم لهم العزاء بنفسي في نفسي".



وأضاف: "عائلتي تعرضت للقلق والفزع بعدما انتشرت شائعة وفاتي، حتى اشقائي الذين يتواجدون خارج مصر حاليا اتصلوا بي للاطمئنان على صحتي، وعن نفسي لا أهتم بالرد على هذه الشائعات لأن مطلقها سخيف ويعاني من الخلل العقلي بالتأكيد".





