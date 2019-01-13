» 6 أشهر مع الشغل لمتهم بممارسة الشذوذ مع زوجته

13 يناير 2019 - 07:40 ص

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بحبس "خ.م" 6 أشهر مع الشغل بتهمة هتك عرض زوجته ، كما قضت - في الشق المدني من الدعوى - بتعويض الزوجة بمبلغ 20 ألف جنيه فضلًا عن إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية .



صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، في أحداث القضية رقم 19459 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1832 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ.



وتضمنت الدعوى عدة وقائع أدت إلى إدانة الزوج ، أبرزها أنه في غضون عامي 2017 و2018 أقدم على هتك عرض الزوجة وإجبارها على ما نهى عنه الشرع والدين بفعل الشذوذ معها.



وأكدت الزوجة في شهادتها صحة ما ورد في عريضة الدعوى ، كما أكد المقدم عمرو صلاح - الشاهد الثاني في القضية - أن تحرياته السرية أكدت صحة حدوث الواقعة .



