لاعب كبير بالأهلي أغريناه بالمال لكنه تمسك بناديه .. وهذا اسمه

أحمد عادل شعبان
كشف إسماعيل يوسف - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - تفاصيل مفاوضاته ناديه مع عدد من لاعبي النادي الأهلي والتي انتهت بتوقيع عبدالله السعيد للفريق قبل أشهر.
وقال "يوسف" في لقاء مع قناة "أون سبورت" : "اتفقت أنا وأحمد وأمير مرتضى على ضرورة الحفاظ على السرية أثناء تعاقدنا مع عبدالله السعيد".
وأضاف: "لم نكن ندقق كثيرا في الخلافات المالية لإداركنا أهمية التعاقد مع اللاعب ، وما زاد من رغبتنا في التعاقد مع عبدالله السعيد هو رغبته في أن يلعب في الزمالك وتمسكه بذلك".
واستدرك: "قمنا بمفاوضات قوية مع الظهير الأيمن بالنادي الأهلي أحمد فتحي وطلب منا مبلغًا ماليا كبيرًا ووافقنا ، وبعدما وافقنا قال إنه لن يلعب لفريق في مصر سوى الأهلي".
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