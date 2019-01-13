لاعب كبير بالأهلي أغريناه بالمال لكنه تمسك بناديه .. وهذا اسمه

13 يناير 2019 - 07:32 ص

كشف إسماعيل يوسف - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - تفاصيل مفاوضاته ناديه مع عدد من لاعبي النادي الأهلي والتي انتهت بتوقيع عبدالله السعيد للفريق قبل أشهر.



وقال "يوسف" في لقاء مع قناة "أون سبورت" : "اتفقت أنا وأحمد وأمير مرتضى على ضرورة الحفاظ على السرية أثناء تعاقدنا مع عبدالله السعيد".



وأضاف: "لم نكن ندقق كثيرا في الخلافات المالية لإداركنا أهمية التعاقد مع اللاعب ، وما زاد من رغبتنا في التعاقد مع عبدالله السعيد هو رغبته في أن يلعب في الزمالك وتمسكه بذلك".



واستدرك: "قمنا بمفاوضات قوية مع الظهير الأيمن بالنادي الأهلي أحمد فتحي وطلب منا مبلغًا ماليا كبيرًا ووافقنا ، وبعدما وافقنا قال إنه لن يلعب لفريق في مصر سوى الأهلي".



