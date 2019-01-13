إجراء جديد تتخذه ياسمين الخطيب بخصوص "خالد يوسف"

13 يناير 2019 - 06:42 ص

قررت الإعلامية ياسمين الخطيب حذف ألبوم الصور الذي نشرته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" وذلك بعد ساعات قليلة من نشرها.



وكانت "ياسمين" نشرت مجموعة من الصور تجمعها بـ"خالد يوسف" عقب نفي الأخير لزواجه منها ، وعلقت عليها ، قائلة: "مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق الفنان خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو اختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره".



ثم عادت وحذفت الصور الجديدة ، وحتى الآن لم يُعقب "خالد يوسف" على تطورات الأمر.







