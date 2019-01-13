مقتل مواطن سعودي في شجار على مواقف السيارات

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قالت شرطة منطقة مكة المكرمة، إن مواطنا سعوديا في العقد الثالث من عمره لقي حتفه في مشاجرة بأحد أحياء محافظة جدة. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، بأنه عند الساعة 12 من منتصف ليلة يوم الأحد، باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة.
وأضاف، أن المشاجرة تم فيها استخدام أسلحة بيضاء، حيث اتضح وفاة أحد المشاركين ( مواطن في العقد الثالث من العمر )، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين ونقلهم إلى المستشفى.
وحسب المتحدث، تم ضبط جميع المشاركين الآخرين في المشاجرة وعددهم ( 6 ) ستة أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأطراف، اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات، حيث تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.

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