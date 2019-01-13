طائرات الاحتلال تقصف 3 أهداف متفرقة في غزة

13 يناير 2019 - 01:38 ص

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء السبت، 3 أهداف مختلفة في مناطق متفرقة بقطاع غزة.



وأفاد مراسل الأناضول بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعًا عسكرياً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يستخدم كنقطة رصد شرق مدينة غزة.



وأوضح أن الطائرات قصفت كذلك منطقتين خاليتين في حي التفاح شرق مدينة غزة بعدة صواريخ.



ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.



ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تصريحات حول القصف.



ومساء السبت، سقط صاروخ في منطقة مفتوحة بمنطقة مفتوحة في مستوطنة "سدوت النقب"، جنوبي إسرائيل.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

