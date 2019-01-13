التونسي "معلول" يسجل الهدف الـ"400" للأهلي

13 يناير 2019 - 01:30 ص

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد، مساء أمس، السبت، في مستهل مشوار الفريق بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، سجل ثنائية الأهلي كل من ناصر ماهر، وعلي معلول، ليصبح الأخير صاحب الهدف رقم 400 للنادي الأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

