التونسي "معلول" يسجل الهدف الـ"400" للأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد، مساء أمس، السبت، في مستهل مشوار الفريق بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، سجل ثنائية الأهلي كل من ناصر ماهر، وعلي معلول، ليصبح الأخير صاحب الهدف رقم 400 للنادي الأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
بهذه الثنائية رفع الأهلي غلته التهديفية في مختلف البطولات الإفريقية إلى 513 هدفا، بواقع 400 هدف في دوري الأبطال، و70 هدفا في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس، و31 هدفا في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" و12 هدفا في بطولة السوبر الإفريقي. يذكر أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب أول هدف إفريقي للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 1976.