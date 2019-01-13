» "عبدالحفيظ" يكشف حقيقة رحيل كوليبالي

13 يناير 2019 - 01:20 ص

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيستعيد قوته الكاملة الفترة المقبلة بعد تأقلم اللاعبين الجدد، والعائدين من الإصابات.



وأوضح "عبدالحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « عمرو جمال سيقيد ضمن قائمة الأهلي بنسبة كبيرة، وأنا حزين على إصابة محمد محمود لكن قدر الله وما شاء فعل».



وعما يتردد حول إقالة الجهاز الطبي للأهلي، بعد تعدد الإصابات الفترة الأخيرة، قال عبدالحفيظ « نحن نتعامل بشكل جماعي ولدينا مشكلة في عدد الإصابات جميعنا مسئولون عنها»، معلقا «هذه المشكلة يجب أن يكون لها حدود، ما يحدث لا يتكرر كثيرا وسنبحث عن حل لها».



وأشاد مدير الكرة بالأهلي بحسين الشحات، قائلا «الشحات واحد من العناصر الإيجابية وسيفيد الفريق»، لافتا إلى أن مباراة فيتا كلوب اليوم، السبت، قد تكون الأخيرة لساليف كوليبالي، بعد تلقيه عرضا من الشرطة العراقية، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع كوليبالي غدا لحسم موقف رحيله.



وأردف عبدالحفيظ «مؤمن زكريا عنصر مهم ومميز بالفريق، واختيار العناصر المشاركة بيد الجهاز الفني»، معلقاً «اختيار العناصر المنضمة للقائمة يخضع للحسابات الفنية».



وأشار عبدالحفيظ، إلى أن محمود الجزار وأحمد علاء تلقيا عرضين، حيث سيحدد مارتن لاسارتي، من سيكمل منهما مع الفريق.

