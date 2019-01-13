  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:48 ص
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

"الخطيب" ترد على إنكار "يوسف" زواجهما بمستندات مثيرة

الأزهر

"الازهر" يكشف مصير حضن الطالب والبنت بالجامعة

مدبولي

متحدث الوزراء: "مدبولي" كان لاعب في الزمالك

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تعليق ناري لـ خالد يوسف بشأن زواجه من ياسمين الخطيب

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الدفا».. والأسعار تكويهم

صلاح محسن

أسعار لاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

"التعليم": المتغيب عن امتحانات الصف الأول الثانوي "خسران"

الحياة السياسية

الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم
الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. التعليم تنشر دليل امتحان الصف الأول الثانوى

#

«شوقي» يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الأول الثانوى

#

"التعليم" تعد الطلاب بمفاجأة في الامتحانات

#

رئيس الوزراء يطمئن الطلاب على تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم الثانوى، أنه أرسل خطابًا رسميًا لكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بالسماح للطالب الصف الأول الثانوى باصطحاب الكتاب المدرسى حتى لو مكتوب فيه، بهدف الانتقال من ثقافه الدرجات إلى ثقافة التعليم.
وأوضح "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا العام تجريبى، وامتحان يناير ومارس تدريبى لا تضاف درجاتهم لامتحان نهاية العام، ولا علاقة له بالنجاح والرسوب ومن لا يحضر من الطلاب هو "الخسران".
وناشد أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، بألا يضغطوا على الأولاد، والامتحانات هدفها الصالح العام حتى يصعد للجامعة مؤهلًا للتعلم ولسوق العمل، ويكفى الهجوم على النظام قبل رؤية نتائجه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله طبيب الأهلي عن إصابة مروان محسن وهشام محمد
» مفاجاة صادمة بشأن إمكانية استيراد الأفراد للسيارات
» "عبدالحفيظ" يكشف حقيقة رحيل كوليبالي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» نصائح عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات
» توفيق عكاشة: نهضة مصر الثانية على يد "السيسي"
» في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل
» الأهلي يستهل مشواره الإفريقي بانتصار ثمين
» حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام
» تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج
» السلطة الفلسطينية تدرس فك العلاقة مع «حماس»

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان