"التعليم": المتغيب عن امتحانات الصف الأول الثانوي "خسران"

13 يناير 2019 - 01:00 ص

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم الثانوى، أنه أرسل خطابًا رسميًا لكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بالسماح للطالب الصف الأول الثانوى باصطحاب الكتاب المدرسى حتى لو مكتوب فيه، بهدف الانتقال من ثقافه الدرجات إلى ثقافة التعليم.



وأوضح "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذا العام تجريبى، وامتحان يناير ومارس تدريبى لا تضاف درجاتهم لامتحان نهاية العام، ولا علاقة له بالنجاح والرسوب ومن لا يحضر من الطلاب هو "الخسران".

