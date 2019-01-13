» نصائح عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات

13 يناير 2019 - 12:43 ص

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن المنظومة الجديدة تعمل على تغيير ثقافة التعليم التي تتلخص في الذهاب للمدرسة بهدف الحصول على الدرجات، لافتًا إلى أن الهدف من المدرسة التعليم، وليس الحصول على درجات.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت،: "بكرة امتحان الصف الأول الثانوي هيكون على الورق مش بالتابلت، حتى لا يختلط الأمر، وهناك تغيير محوري في الأسئلة، والامتحان غدًا سيكون عبارة عن تدريب بلا درجات، ولن يكون به رسوب أو نجاح".



وأشار إلى أن الامتحان الذي سيمر به الطالب غدًا سيغير طريقة مذاكرته، حتى لا يهدف الطالب بالمذاكرة الحصول على درجات دون تعليم، معقبًا: "أول امتحان لطلاب الصف الأول الثانوي دون درجات نهائيًا".



ولفت إلى أن الطالب مسموح له باصطحاب الكتاب، لأن الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ، معقبًا: "الامتحان مش هيكون عبارة عن حاجة هينقشها الطالب من الكتاب وخلاص".



وأردف بالقول إن الطالب عليه أن لا يقلق من الامتحان مطلقًا، متابعًا: "الطالب لو محلش غير سؤالين من عشرة أسئلة، ما يقلقش خالص".



وتابع "شوقي": أن العملية التعليمة تمر بحالة ولادة متعثرة، خاصة أن النظام الجديد يعمل على قياس مدى تعلم الطالب.











وأشار إلى أن الطالب إذا لم يذهب غدًا إلى الامتحان، فلن يحرم من امتحان آخر العام، ولكنه سيكون الخاسر الأكبر، وسيعاني بشكل كبير خلال امتحان آخر العام الذي سيكون امتحان حقيقي.







