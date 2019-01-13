"الازهر" يكشف مصير حضن الطالب والبنت بالجامعة

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، آخر تطورات واقعة احتضان طالبة بجامعة الأزهر لشاب، والمعروفة إعلاميًا بـ "حضن المنصورة".

وأوضح "زارع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إنه تم إحالة الطالبة لمجلس تأديب، وتقرر فصل الفتاة نهائيا من الجامعة، موضحا أن الشاب الذي كان معها ليس من جامعة الأزهر، ولو كان من جامعة الأزهر كان سيوقع عليه نفس العقوبة.

