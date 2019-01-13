» توفيق عكاشة: نهضة مصر الثانية على يد "السيسي"

13 يناير 2019 - 12:30 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك نماذج ودلائل تؤكد قدرة الإنسان المصري على البناء، لافتا إلى أن نهضة مصر الحديثة الأولى كانت على يد محمد علي باشا.



وتساءل "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، لماذا لا تكون نهضة مصر الحديثة الثانية على يد الرئيس السيسي، مشددا الإعلامي توفيق عكاشة على أنه يجب أن يكون لدينا إصرار على أن تشهد هذه الفترة نهضة مصر الحديثة.

