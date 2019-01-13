متحدث الوزراء يكشف معلومة هامة عن مصطفى مدبولي

13 يناير 2019 - 12:10 ص

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستنظم 3 بطولات دولية كبري خلال العامين المقبلبلين، 2019 كأس أمم أفريقيا، و2020 بطولة العالم للدراجات التى تنظم للمرة الاولى في مصر، و2021 بطولة العالم لكرة اليد، مشددًا على أن مصر فازت بتنظيم جميع البطولات التى نافست عليها، وهذا يعكس حجم الثقة من الاتحادات الدولية في جدارة مصر في تنظيم هذه الاحداث الكبرى، مؤكدًا ان تنظيم البطولة في مصر يحقق رواج لهذه الاتحادات، والدخل الذي ستحصل عليه الاتحادات المنظمة لهذه البطولات من تذاكر الجماهير يعتد به، ومعيار الحضور الجماهيري من مختلف دول العالم هو أحد المعايير الحاكمة.



وعلق "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "DMC"، مساء السبت، على تكريم رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في حفل عشاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنحه تي شيرت رقم 7، قائلًا: "إن رقم 7 له قصة مع الدكتور مصطفى مدبولي الذي كان في شبابه لاعب كرة يد في نادي الزمالك، وإضطر للإعتزال بسبب بكالوريوس الهندسة".



وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء في فاعليات افتتاح بطولة مونديال كرة اليد، كانت هامة للغاية، وعقد على هامشها عدة لقاءات رياضية مع رئيس ألمانيا والذي أعرب عن ثقته في أن مصر ستنظم بطولة كأس العالم لكرة اليد القادمة على اعلى مستوى، واختتم زيارته بلقاء نائب المستشارة الألمانية، وأعرب عن إهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الألمانية.

