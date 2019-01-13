متحدث الوزراء: "مدبولي" كان لاعب في الزمالك

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستنظم 3 بطولات دولية كبري خلال العامين المقبلبلين، 2019 كأس أمم أفريقيا، و2020 بطولة العالم للدراجات التى تنظم للمرة الاولى في مصر، و2021 بطولة العالم لكرة اليد، مشددًا على أن مصر فازت بتنظيم جميع البطولات التى نافست عليها، وهذا يعكس حجم الثقة من الاتحادات الدولية في جدارة مصر في تنظيم هذه الاحداث الكبرى، مؤكدًا ان تنظيم البطولة في مصر يحقق رواج لهذه الاتحادات، والدخل الذي ستحصل عليه الاتحادات المنظمة لهذه البطولات من تذاكر الجماهير يعتد به، ومعيار الحضور الجماهيري من مختلف دول العالم هو أحد المعايير الحاكمة.
وعلق "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "DMC"، مساء السبت، على تكريم رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في حفل عشاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنحه تي شيرت رقم 7، قائلًا: "إن رقم 7 له قصة مع الدكتور مصطفى مدبولي الذي كان في شبابه لاعب كرة يد في نادي الزمالك، وإضطر للإعتزال بسبب بكالوريوس الهندسة".
وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء في فاعليات افتتاح بطولة مونديال كرة اليد، كانت هامة للغاية، وعقد على هامشها عدة لقاءات رياضية مع رئيس ألمانيا والذي أعرب عن ثقته في أن مصر ستنظم بطولة كأس العالم لكرة اليد القادمة على اعلى مستوى، واختتم زيارته بلقاء نائب المستشارة الألمانية، وأعرب عن إهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الألمانية.
ولفت "سعد" إلى أن حضور رئيس الوزراء بجواره رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حفل الإفتتاح أتاح لنا التعرف عن قرب على تفاصيل فنية وتنظيمية هامة للتعامل مع مثل هذه البطولات، موضحًا أن زيارة العقد لقاءات اقتصادية تتضمن سبل تطوير العلاقات بين مصر وألمانيا، وتم الإتفاق مع نائب المستشارة الالمانية على إصدر الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون، وسيتم توجيهها للمشروعات التنموية في مصر، وتم الإتفاق مع 6 شركات ألمانية تعمل في مجال إعادة تدوير القمامة للإستعانة بها في هذا المجال، وتم الإتفاق على ان هذه الشركات سوف تلتقي بالوزراء المصريين المعنيية خلال زيارتهم لألمانيا نهاية الشهر الجاري.


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