» الأهلي يستهل مشواره الإفريقي بانتصار ثمين

12 يناير 2019 - 11:50 م

استهل فريق الأهلي المصري، يوم السبت، مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بانتصار ثمين.



وتغلب الأهلي على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.



وكان سيمبا التنزاني قد حقق فوزًا في وقت سابق اليوم على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر سيمبا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي، وجاء فيتا كلوب ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن شبيبة الساورة.



دخل الأهلي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة منه لإحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء فيتا كلوب للتأمين الدفاعي مع الهجمات المرتدة السريعة.



وأضاع لاعبو الأهلي أكثر من فرصة للتسجيل، إلى أن جاءت الدقيقة 36 لتشهد طرد دارليس مونديا ليلعب فيتا كلوب الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



وبحث لاعبو الأهلي مع بداية الشوط الثاني استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 65لينجح ناصر ماهر في إحراز هدف التقدم للفريق المصري.



وقضى الأهلي على آمال منافسه في إدراك التعادل، عندما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء له في الدقيقة 79 نفذها التونسي علي معلول في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

