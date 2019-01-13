الاحتلال يقصف موقعا عسكريا لحماس في غزة

13 يناير 2019 - 12:00 ص

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، السبت، موقعا عسكريا يتبع كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.



وأفاد مراسل الأناضول بأن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا لكتائب القسام يستخدم كنقطة رصد شرق مدينة غزة.



ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.



ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تصريحات حول القصف.



ومساء السبت، سقط صاروخ في منطقة مفتوحة بمنطقة مفتوحة في مستوطنة "سدوت النقب"، جنوبي إسرائيل.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

