هذه هي دلالات اجتماع "السيسي" مع القيادات الشعبية

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس السيسي مع المحافظين والقيادات الشعبية بالمحافظة يعتبر نهجًا غير مسبوق.
وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، على قناة «دي إم سي»، أنه لا يتم استعراض الانجازات التي تمت في المحافظة فقط، ولكن يتم التركيز على التحديات والصعوبات التي قد تواجه المشروعات التنموية الواردة في خطط المحافظة الاستثمارية والتنموية.
وذكر أنه تتم مناقشة المتطلبات التي تتعلق بالخدمات وخاصة فيما يتعلق برفع مستوى معيشة المواطنين، وأن الاجتماع في هذا الإطار يتيح إجراء حوار مباشر ومفتوح وصريح ما بين رئيس الجمهورية والوزراء والقيادات الشعبية في المحافظة.

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