هذه هي دلالات اجتماع "السيسي" مع القيادات الشعبية

12 يناير 2019 - 11:40 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس السيسي مع المحافظين والقيادات الشعبية بالمحافظة يعتبر نهجًا غير مسبوق.



وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، على قناة «دي إم سي»، أنه لا يتم استعراض الانجازات التي تمت في المحافظة فقط، ولكن يتم التركيز على التحديات والصعوبات التي قد تواجه المشروعات التنموية الواردة في خطط المحافظة الاستثمارية والتنموية.

