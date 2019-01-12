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الإعدام لـ41 إرهابياً شاركوا في هجوم على الجيش التونسي

عرب وعالم

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

المصريون ووكالات

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حكمت محكمة تونسية اليوم، على 41 إرهابياً بالإعدام في تونس لمشاركتهم في هجوم خلف 15 قتيلاً في صفوف الجيش في يوليو 2014 على الحدود مع الجزائر، وفق ما أفادت النيابة.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، إن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت أحكامها بحق الجهاديين الـ41، علماً بأن اثنين منهم فقط معتقلان، فيما الآخرون فارون. وأضاف أنهم ينتمون جميعاً إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت وزارة الدفاع يومها إن ما بين أربعين وستين إرهابياً مزودين بنادق رشاشة وقاذفات صواريخ، أطلقوا النار خلال شهر رمضان على جنود في منطقة هنشير التلة.
وقتل خمسة جنود بالرصاص وتسعة آخرون جراء احتراق خيمتهم بعد إطلاق النار، فيما قضى آخر لاحقاً متأثراً بإصابته. وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام إثر هذا الهجوم، الأكثر دموية في تاريخ الجيش التونسي.
وتعرضت تونس بعد ثورة 2011 لسلسلة اعتداءات إرهابية خلفت عشرات القتلى في صفوف الجنود وعناصر الشرطة، المدنيين والسياح الأجانب.

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