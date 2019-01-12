خبير زراعي يحذر من هذا الأمر داخل الصوب

كشف المهندس فارس عيد، الخبير الزراعى، عن أن الدخان المنبعث من الفحم يزيد من القدرة الإنتاجية للمحصول المزروع داخل الصوب الزراعية بنسبة 20% ويكسر درجات الحرارة داخلها.



وحذر «عيد» خلال لقائة ببرنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، المزارعين من تدخين السجائر أو الشيشة داخل الصوب لأن ذلك سيؤدى إلى انتشار فيروس في المحاصيل المزروعة، موضحاً أن سبب استفادة الزرع من الفحم أن دخانة يحتوى على ثانى أكسيد الكربون والذى يساعد في عملية بناء النبات.

