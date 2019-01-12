إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال برام الله

12 يناير 2019 - 11:10 م

أصيب 7 فلسطينيين، بجروح، السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن 6 إصابات طفيفة وصلت مجمع فلسطين الطبي الحكومي برام الله، إضافة إلى إصابة واحدة متوسطة في العين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وفي وقت سابق مساء السبت، عاود الجيش الإسرائيلي اقتحام عدة مناطق بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وسط مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين.



وحسب شهود عيان، تحدثوا للأناضول، شرعت قوات الجيش بمداهمة محال تجارية ومصادرة كاميرات مراقبة من داخلها.



واقتحم الجيش بلدة بيتونيا غربي رام الله، وحيّي الماصيون وعين منجد وسط المدينة، وانتشر الجنود بأعداد كبيرة في البلدة والحيين المذكورين.



واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين قذفوا القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية.



واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع ملقي الحجارة.

