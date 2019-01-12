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لندن.. "السترات الصفراء" تتظاهر احتجاجاً على التقشف

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شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مظاهرتين لمجموعات يسارية وأخرى يمينية متطرفة بـ"السترات الصفراء"، متأثرة باحتجاجات فرنسا.
وأفاد مراسل الأناضول أن مظاهرة تضم حوالي 5 آلاف شخص انطلقت من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية إلى ميدان ترافلغار، محتجين على السياسات التقشفية للحكومة ومطالبين بانتخابات مبكرة.
وشارك في المظاهرة وزير المالية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض جون ماكدونال، وإريك سيمون ولوري مارتن، من قادة حركة "السترات الصفراء" بفرنسا.
وشهدت المظاهرة مناوشات بين عدد من المشاركين ومجموعة من اليمين المتطرف في ميدان ترافلغار.
وعلى صعيد آخر، تجمع حوالي 100 متظاهر من اليمين المتطرف، أمام محطة مترو سانت جيمس في لندن، حاملين لافتات معادية للإسلام والمهاجرين.
وخلال المظاهرة، أوقفت الشرطة اليميني المتطرف جيمس غودارد، الذي ضايق النائبة البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم أنا سوبري، في مظاهرة الأسبوع الماضي أمام مبنى البرلمان. -

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