» "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأحد لهذا السبب

12 يناير 2019 - 10:50 م

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية في جميع أنحاء مصر بدءًا من اليوم، وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، عند السلوم وسيدي براني، ووصلت لمطروح والإسكندرية، ومع تقدم ساعات الليل ستمتد لجميع السواحل والوجه البحري، على أن تصل للقاهرة ومدن القناة وسينا صباح الغد.

