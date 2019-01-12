» "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأحد لهذا السبب

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية في جميع أنحاء مصر بدءًا من اليوم، وهناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، عند السلوم وسيدي براني، ووصلت لمطروح والإسكندرية، ومع تقدم ساعات الليل ستمتد لجميع السواحل والوجه البحري، على أن تصل للقاهرة ومدن القناة وسينا صباح الغد.
وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن «هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة والصحراوية، مع انخفاض درجات الحرارة 4-5 درجات، مما يزيد من شعورنا ببرودة الجو».


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