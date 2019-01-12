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تعليق ناري لـ خالد يوسف بشأن زواجه من ياسمين الخطيب

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خالد يوسف وياسمين الخطيب
خالد يوسف وياسمين الخطيب

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علق المخرج خالد يوسف، على حقيقة زواجه الكاتبة والفنانة التشكيلية، ياسمين الخطيب، مؤكدا أنه تعود على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة ضده.
وكتب «يوسف» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل إنني لن أرد على هذه الحملات أنا وعائلتي أكبر من ذلك كله».
كانت الإعلامية ياسمين الخطيب، تحدثت عن حقيقة الصورة المتداولة بصحبة المخرج خالد يوسف، والتي تناقلتها صفحات التواصل خلال الساعات الماضية .
وقالت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على« فيسبوك»: «منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان. وآلمني – جداً – ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر» .
واستكملت ياسمين الخطيب: «ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على فيس بوك».
?وأضافت: «كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والإحترام.. اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ خالد يوسف خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!». ولم يتسن لنا الحصول على تعقيب من المخرج خالد يوسف على بيان ياسمين الخطيب.
?وأوضحت ياسمين الخطيب: «فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.»

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