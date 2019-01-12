» سقوط صاروخ من غزة على جنوبي إسرائيل

12 يناير 2019 - 10:40 م

سقط صاروخ في منطقة مفتوحة بمنطقة مفتوحة في مستوطنة "سدوت النقب"، جنوبي إسرائيل، مساء السبت، من دون وقوع إصابات.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.



وأعلنت هيئة البث، في وقت سابق السبت، إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي "شعار هنيغيف"، و"سدوت النقب" في منطقة غلاف غزة، جنوبي إسرائيل.



ولم تعلن أية جهة فلسطينية على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

