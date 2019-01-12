عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الصربية

12 يناير 2019 - 10:40 م

تواصلت، السبت، المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة الصربية في العاصمة بلغراد، للأسبوع السادس.



وقال مراسل الأناضول إن عشرات الآلاف شاركوا في المظاهرات التي شهدتها بلغراد اليوم.



ورفع المتظاهرون علمي صربيا ويوغسلافيا السابقة، ولافتات عليها كتابات "نقف مع الشعب" و"نحن 5 ملايين" و"استيقظي صربيا".



والجمعة، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة مناهضة للحكومة أيضًا، نُظّمت في مدينة نيش جنوبي صربيا.



وبدأت المظاهرات المناهضة للحكومة الصربية، قبل 6 أسابيع، على خلفية هجوم على زعيم حزب اليسار الصربي بوركو ستيفانوفيتش.



وتعرض ستيفانوفيتش لهجوم على رأسه بقضيب معدني قبيل إلقاء خطاب في مدينة كروشيفاتس، ما أدى لإصابته.



ولبّى الآلاف النداء الذي وجّهته المعارضة الصربية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتظاهر كل سبت.

