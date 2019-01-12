السودان تحقق في 24 وفاة و131 إصابة خلال الاحتجاجات

12 يناير 2019 - 10:30 م

أعلنت النيابة العامة في السودان، السبت، أنها تحقق في بلاغات بـ24 وفاة و131 إصابة سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم رئيس النيابة العامة رئيس اللجنة العليا للإشراف على التحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات في البلاد، عامر محمد إبراهيم، وفق مراسل الأناضول.



وأوضح إبراهيم أن حالات الوفاة خلال تلك الاحداث شملت 9 في ولاية القضارف (شرق) و6 في ولاية نهر النيل (شمال) و3 في الولاية الشمالية (شمال) و3 في ولاية النيل الأبيض (جنوب) و3 في مدينة أم درمان غربي الخرطوم (وسط).



وأضاف أن عدد الاصابات التي دونت بلاغات بها بلغت 131 إصابة.



ولفت إلى أن التحقيقات مستمرة في بلاغات الوفاة، وتم في هذا الصدد استجواب أولياء الدم (ذوي المتوفين) والطب الشرعي.



وناشد أولياء الدم والشهود التقدم للنيابة العامة بأي معلومات عن حالات الوفاة الـ24، والتعاون مع النيابة في ذلك.



وفي 31 ديسمبر/ كانون الثاني، أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا جمهوريا بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث" التي رافقت الاحتجاجات.

