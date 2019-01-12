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بومبيو يلتقي ولي عهد أبوظبي في خامس محطات جولته العربية

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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء السبت، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في خامس محطة له ضمن جولة تشمل 9 دول عربية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن بن زايد استقبل بومبيو في أبو ظبي، واستعرض معه مجالات التعاون وتنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وبحسب المصدر، ناقش الجانبان "عددًا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعاون البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.
والإمارات، ثاني دولة خليجية وخامس دولة شرق أوسطية، يزورها، بومبيو، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين، في جولة تشمل أيضًا السعودية وقطر وعمان والكويت.
وتأتي جولة بومبيو بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.
وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لبومبيو منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كل من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة. -

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